مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح على كنيسة بمدينة «جروزني» الروسية

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، مساء السبت، في هجوم مسلح على كنيسة بمدينة «جروزني» الروسية، وذلك حسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.