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مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح على كنيسة بمدينة «جروزني» الروسية

نور رشوان
نشر فى : السبت 19 مايو 2018 - 4:39 م | آخر تحديث : السبت 19 مايو 2018 - 4:39 م

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، مساء السبت، في هجوم مسلح على كنيسة بمدينة «جروزني» الروسية، وذلك حسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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