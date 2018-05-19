مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح على كنيسة بمدينة «جروزني» الروسية

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لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، مساء السبت، في هجوم مسلح على كنيسة بمدينة «جروزني» الروسية، وذلك حسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.