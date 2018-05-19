يحتفل اليوم الأحد، الأمير «هاري» بحفل زفافه على الممثلة الأمريكية الشهيرة ميجان ماركل بمدينة «ويندسور» الواقعة غرب العاصمة البريطانية لندن.

ويشهد الحفل العديد من العادات والتقاليد المتبعة منذ زمن بعيد فى حفلات الزفاف الملكية البريطانية، وفي هذا التقرير تستعرض «الشروق» أبرزها:

• الملابس

يتعين على العريس ارتداء زيًا عسكريًا بينما ترتدى العروس فستانًا أبيض اللون، أما الحضور في حفلات الزفاف الملكية البريطانية، فعليهم ارتداء زيًا رسميًا أو معطفًا صباحيًا أو حُلة رسمية.

ويرتدى العاملون بالقوات المسلحة وحدهم زيا موحدا، شريطة أن يسبق ذلك تصريح من قائد وحدتهم.

أما المدنيون فعليهم ارتداء معطفا صباحيا رمادي أو أسود اللون، مع صديرية رمادية أو صفراء اللون، وبنطال رمادي مخطط، بالإضافة إلى قبعة رسمية رمادية، يرتديها الضيف في الأماكن المفتوحة، أو يتأبطها في الأماكن المغطاة.

ولا يجوز ارتداء القبعة الرسمية أثناء التقاط الصور التذكارية، و يتعين على الضيف حمل قفازين من لون يماثل لون الصديرية، كما يتعين ارتداء رباط عنق أو رباط عنق مع دبوس «كرافته»، إضافة إلى قميص من لون واحد وأزرار أكمام، على أن تكون الأحذية سوداء وذات أربطة معقودة، أما السيدات فيرتدين ثوبا رسميا، ولا يتعين عليهن ارتداء قبعة على الرأس.

• مراسم حفل الزفاف

يقام حفلان إحداهما في الصباح وآخر فى المساء، ويعد ذلك بمثابة عادة من عادات الزواج في بريطانيا بشكل عام ولا يقتصر على الحفلات الملكية فحسب.

وطبقاً للتقاليد الملكية الشهرة يكون الحفل في الكنائس، على أن تكون الكنيسة داخل إحدى القصور أو القلاع الملكية، ويتعين على العائلة المالكة أن تجلس على الجانب الأيمن من الكنيسة؛ في حالة إن كان العريس من ضمن أفراد العائلة المالكة، بينما تجلس على اليسار لو كان من خارجها.

كما يتعين على العروس ارتداء طرحة طويلة وتاج، وعليها أن تحمل قطعة معدنية تضعها إمّا في الحذاء أو على الفستان، وهي بمثابة دلالة على الحظ الجيد.

وفى تقليد ملكي شهير منذ عصر الملكة فيكتوريا، تحمل العروس فى باقة زهورها، غصن من نبات زهري يعرف بـ«عشبة الحب»، على أن تترك العروس فى نهاية الحفل، باقة زهورها أمام النصب التذكارى للجندى المجهول؛ كما هو متبع منذ عهد الملكة إليزابيث الأولى.

• تكاليف الحفل

تتحمل العائلة المالكة القيمة المالية لتكاليف الحفل، على عكس التقليد الشائع فى الدولة الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية فى أن تتحمل العروس تكلفة حفل الزفاف.

• الطعام

يقام في الصباح حفل استقبال على شكل مائدة طعام مفتوحة لغير الراغبين فى حضور حفل العشاء الذي يكون فى العادة قاصراً على عدد غير كبير من الحضور، على أن تُوضع أدوات الطعام على المائدة بترتيب مُعين ومحدد سلفاً وليس بشكل اعتيادي.

ويوجد بعض العادات والتقاليد الهامة التى يتعين على الحضور الالتزام بها أثناء تناول الطعام، منها عدم استخدام السكين في قطع الخبز بل قطعه بالأيدي.

• آداب الحديث والتصوير

تتسم الحفلات الملكية بنظام وانضباط كبير، حيث يتعين على الحضور عدم التحدث إلى الملكة إلا إذا بادرت هي بالحديث، وأن يكون ذلك في الأمور العامة وليست فى الخصوصيات.

وأن تكون مخاطبة الأمراء والأميرات في المرة الأولى بلقب صاحب أو صاحبة السمو الملكي، على أن تكون مخاطباتهم بعد ذلك بلفظ سيدي أو سيدتي، بينما يتم مخاطبة كبير أساقفة «كانتربري» بلقب صاحب النيافة، أما كبير كهنة كاتدرائية ويستمينستر فتكون مخاطبته بلقب عميد.

بينما لا يسمح للحضور بالتقاط الصور وحمل الكاميرات الشخصية فى المراسم الملكية كونه شي غير محبذ، لوجود مصورين محترفين داخلها.