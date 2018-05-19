أعلنت إدارة المدارس الرسمية للغات، بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، أنه تقرر فتح القبول بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2019-2018، بدءًا من 2018-6-3 حتى 2018-7-5.

وأكد الدكتور علي عبدالسلام مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم، أنه عقد عدة اجتماعات، وذلك بحضور كلًا من «أحمد عبدالمحسن محمد مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات، وهدى محمد عبدالسلام موجه عام رياض الأطفال بالديوان، وفاطمة الزهراء مصطفى موجه أول رياض الأطفال بالديوان، وأحمد مصطفى ومحمد مصطفى أعضاء إدارة المدارس الرسمية للغات بالديوان، وموجهات رياض الأطفال بكافة الإدارات التعليمية، ووكيلات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات»، وتم الاتفاق على طريقة قبول الطلاب الجدد والتحويلات، والتأكيد أن جميع المدارس ملتزمة بنطاقها الجغرافي عدا مدرسة المنيا الجديدة؛ نظرًا للكثافة السكانية المتدنية.