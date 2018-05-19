محافظ جنوب سيناء يتفقد مراحل تنفيذ الشاطئ العام بمدينة الطور

يقوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بجولة تفقدية موسعة لكافة المشروعات، التي يتم تنفيذها بمدينة الطور.

وقال اللواء محمود عيسى السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إنه من المقرر أن يتفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالشاطئ العام، موضحًا أنه تم الانتهاء من السور الخارجي للشاطئ وبناء وتجهيز المناطق الخدمية والحمامات، وجاري عمل عدد من المظلات والشماسي، كما أنه جاري إنشاء 10 كبائن، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للشاطئ العام تقدر بنحو 6 ملايين جنيه.

كما سيتفقد الوحدات السكنية الجديدة بأحياء النصر والشروق؛ للتأكد من الانتهاء من أعمال اللاند سكيب، ووصول كافة المرافق لها؛ للوقوف على مراحل التنفيذ وتذليل كافة الصعوبات، التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف السكرتير العام عبر بيان صحفي، أن مدينة الطور سوف تشهد خلال المرحلة المقبلة إقامة عدد من المشروعات الخدمية.