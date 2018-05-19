جائزة الشيخ زايد للكتاب تواصل تلقي الأعمال المرشحة حتى أول أكتوبر

تواصل جائزة الشيخ زايد للكتاب، تلقي الأعمال المرشحة للدورة الـ13، حتى 1 أكتوبر المقبل.

وكانت الجائزة قد كرمت الفائزين في دورتها الـ12 في حفل أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في منارة السعديات بأبو ظبي في 30 أبريل الماضي.

واستقبلت الجائزة المرموقة عالميا، في دورتها السابقة 1191 عملًا من مختلف دول العالم، حيث تستقبل الجائزة ترشيحات ذاتية من المؤلفين أنفسهم، إلى جانب ترشيحات دور النشر، ويحق للمرشح التقدُّم بعمل واحد لأحد فروع الجائزة فقط في الدورة نفسها.

ومن شروط الجائزة؛ أن تكون المؤلَّفات المرشَّحة مكتوبة باللغة العربية، باستثناء فرع جائزة الترجمة، وفرع جائزة الثقافة العربية في اللغات الأخرى.

يُذكر أن الجائزة لا تُمنح لعمل سبق له الفوز بجائزة عربية أو عالمية، ويجوز إعادة الترشُّح للجائزة بالعمل ذاته في دورة أخرى، على أن يكون العمل مستوفيا لشرط المدَّة الزمنية، مع ضرورة التقدُّم بطلب جديد.

وتنقسم جائزة الشيخ زايد للكتاب إلى 9 فروع، هي: «جائزة الشيخ زايد للتنمية وبناء الدولة، وتشمل المؤلفات العلمية في مجالات الاقتصاد، والاجتماع، والسياسة، والإدارة، والقانون، وبناء الدولة، سواء كان ذلك في الإطار النظري أو التطبيقي - جائزة الشيخ زايد للآداب، وتشمل المؤلفات الإبداعية في مجالات الشعر، والمسرح، والرواية، والقصة القصيرة، والسيرة الذاتية، وأدب الرحلات، وغيرها من الفنون - جائزة الشيخ زايد لأدب الأطفال والناشئة، وتشمل المؤلفات الأدبية، والعلمية، والثقافية، المخصصة للأطفال والناشئة في مراحلهم العمرية المختلفة، سواء كانت إبداعا تخييليّا أو تبسيطا للحقائق التاريخية والعلمية في إطار جذاب يُنمي حس المعرفة والحس الجمالي معا - جائزة الشيخ زايد للمؤلف الشاب؛ وتشمل المؤلفات في مختلف فروع العلوم الإنسانية، والفنون، والآداب، بالإضافة إلى الأطروحات العلمية المنشورة في كتب، على ألا يتجاوز عمر كاتبها 40 عامًا».

وتشمل جائزة الشيخ زايد للترجمة، المؤلفات المترجمة مباشرة عن لغاتها الأصلية إلى اللغة العربية ومنها، شَرْطَ التزامها بأمانة النقل، ودقة اللغة، والجودة الفنية، وإضافة الجديد إلى المعرفة الإنسانية، مُعلية من قيمة التواصل الثقافي.

أما جائزة الشيخ زايد للفنون والدراسات النقدية فتشمل دراسات النقد التشكيلي، والنقد السينمائي، والنقد الموسيقي، والنقد المسرحي، ودراسات فنون الصورة، والعمارة، والخط العربي، والنحت، والآثار التاريخية، والفنون الشعبية أو الفلكلورية، ودراسات النقد السردي، والنقد الشعري، وتاريخ الأدب ونظرياته، في حين تشمل جائزة الشيخ زايد للثقافة العربية في اللغات الأخرى جميع المؤلفات الصادرة باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية عن الحضارة العربية وثقافتها، بما فيها العلوم الإنسانية، والفنون، والآداب، عبر حقولها المختلفة ومراحل تطورها عبر التاريخ.

وتمنح جائزة الشيخ زايد للنشر والتقنيات الثقافية لدور النشر، ولمشاريع النشر والتوزيع والإنتاج الثقافي الرقمية، والبصرية، والسمعية، سواء كانت ملكيتها الفكرية تابعة لأفراد أو مؤسسات، وأخيرا جائزة الشيخ زايد لشخصية العام الثقافية، وتمنح لشخصية اعتبارية أو طبيعية بارزة على المستوى العربي أو الدولي، لما تتميز به من إسهام واضح في إثراء الثقافة العربية إبداعا أو فكرا، على أن تتجسد في أعمالها أو أنشطتها قيم الأصالة، والتسامح، والتعايش السلمي.

وتستقبل الجائزة الترشيحات عبر نظام إلكتروني تم استحداثه مؤخرا على موقع الجائزة «www.zayedaward.ae»، حيث تتوفر للمرشحين تسهيلات عدة، منها إمكانية حفظ بياناتهم واستكمالها في وقت آخر، والتعديل عليها، كما تمكنهم من الاطلاع على كافة ترشيحاتهم السابقة وإعادة الترشح في الدورات بشرط استيفاء شروط الجائزة.

يُذكر أنه يحق لدور النشر ترشيح عدة مؤلفات صادرة عنها في كافة فروع الجائزة، بالإضافة إلى ترشيح ذاتها كدار نشر.