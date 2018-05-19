اتحاد الكرة يعلن عن 3 قرارات للموسم الجديد

أقر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه برئاسة هاني أبو ريدة عدة قرارت هامة سيتم العمل بها في الموسم الجديد.

3 قرارات هامة للجبلاية :

1 - تحديد قوائم الفرق الأولى للدوري العام بأقسامه الأربعة ب 25 لاعبا

2 - استمرار قيد أربعة لاعبين أجانب لكل فريق في القسم الأول والسماح بتواجدهم في تقرير المباراة (اسكورشيت) على ألا يتواجد في الملعب أكثر من ثلاثة منهم في التوقيت نفسه، ومن المقرر أن يستمر العمل بهذا النظام خلال الموسم الجديد 18/2019 والموسم المقبل 19/2020

3 - عدم اعتبار اللاعبين الفلسطينيين والسوريين أجانب بحد أقصى لاعبين اثنين لكل فريق ، على أن يكون الموسم الجديد 18/2019 ، هو الأخير في اعتبار اللاعبين السوريين غير أجانب .

فيما قرر مجلس إدارة الاتحاد إنهاء مسابقة القسم الثاني للدوري العام على ذات الشروط التي بدأت بها، على أن تكون مسابقة الموسم الجديد 18/2019 مكونة من 42 فريقا مقسمة على ثلاثة مجموعات جغرافية.

أما مسابقات الناشئين ، فقد تم تحديد مسابقات مواليد 1997، 1999، 2001 بطولات جمهورية إجبارية ومواليد 2003 بطولة جمهورية اختيارية ، على أن تقام مسابقات مواليد 2000، 2002، 2004 على مستوى الأفرع والقطاعات.