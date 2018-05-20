قال الفنان أحمد سعيد عبد الغني، إن المسلسل الرمضاني «رسائل»، الذي يشارك في بطولته مع الفنانة مي عز الدين، يعد نوعا جديدا من الدراما، ويحتوي على فكرة جديدة.

وأضاف «عبد الغني»، في تصريخ لفضائية «أون لايف»، مساء السبت، أنه يجسد في المسلسل شخصية تدعى «يحيى»، ما يميزها أنها ذات وجهين، موضحًا: «الشخصية تتحول من كونها شريرة إلى خيرة وتبدأ في إصلاح كل ما تسببت فيه من أخطاء».

وتابع أنه شعر بمتعة كبيرة خلال تصويره هذا الدور، لأنه يجمع بين المشاعر المختلفة، مشيرًا إلى التحول الدرامي للشخصية التي يجسدها من الشر إلى الخير.

ويشارك الفنان أحمد سعيد عبد الغني، في بطولة المسلسل الرمضاني «رسائل»، مع كلًا من مي عز الدين، أحمد حاتم، خالد سليم، هشام إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج تامر مرسي.



