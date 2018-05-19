قائمة «مقتدي الصدر» تحتل المرتبة الأولى في الانتخابات العراقية بـ54 مقعدا

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فجر اليوم السبت النتائج النهائية للانتخابات العامة البرلمانية، والتي أظهرت احتلال قائمة سائرون المركز الأول بقيادة رجل الدين العراقي البارز مقتدى الصدر حيث حصلت على 54 مقعدا.

وجاء في المركز الثاني قائمة الفتح بقيادة هادي العامري، قائد الميليشيا الشيعية المدعومة من إيران والتي حاربت ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف "داعش".

وجاءت قائمة النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في المركز الثالث.

وتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع في 12 مايو لاختيار 329 عضوا في البرلمان، في أول انتخابات منذ إعلان العراق الانتصار على تنظيم داعش أواخر العام الماضي.

وقال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بعد الإعلان عن فوزه في الانتخابات على موقع تويتر "صوتكم شرف لنا أمانة في اعناقنا.. فقد انتصر العراق والإصلاح باصواتكم.. ولن نخيبكم.. والعتب كل العتب على من خذل العراق والإصلاح ممن كنا نظن بهم خيراً".



