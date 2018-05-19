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يوفنتوس يحتفل بالدوري الإيطالي ويودع بوفون بفوز صعب على هيلاس فيرونا 

د ب أ
نشر فى : السبت 19 مايو 2018 - 5:04 م | آخر تحديث : السبت 19 مايو 2018 - 5:09 م

احتفل يوفنتوس بتتويجه بطلا للدوري الإيطالي للمرة السابعة، بالفوز على ضيفه هيلاس فيرونا 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله دانيلي روجاني في الدقيقة 49 وأضاف ميرالم بيانيتش الهدف الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يسجل هيلاس فيرونا هدف حفظ ماء الوجه عن طريق أليسيو تشيرشي في الدقيقة 76.

وأهدر ستيفان ليشتستاينر لاعب يوفنتوس ركلة جزاء في الدقيقة 85.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى95 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد هيلاس فيرونا عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) ، علما بانه رافق بينفينتو إلى دوري الدرجة الثانية.

وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي والرابع والثلاثين في تاريخه في المرحلة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة) للبطولة.

وكانت هذه المباراة هي الأخيرة لجيانلويجي بوفون مع الفريق بعدما أعلن يوم الخميس الماضي رحيله عن الفريق بعد 17 عاما قضاها معه.


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