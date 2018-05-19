استشهاد فلسطيني متاثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أعلن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ظهر اليوم السبت، عن استشهاد الشاب محمد مازن عليان، 20عاما، في مستشفى القدس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين الماضي خلال مشاركته بمسيرة العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة؛ ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى اثنين.

وكانت مصادر طبية بمدينة غزة قد أعلنت عن استشهاد المواطن معين الساعي، 58 عاما، من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، متأثر بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة العودة، الإثنين الماضي، شرق المدينة، تزامنا مع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

وبارتقاء الشهيدين «الساعي» و«عليان» اليوم، يرتفع عدد الشهداء منذ انطلاق «مسيرات العودة» في الـ30 من مارس الماضي، إلى 119 مواطنا، وإصابة أكثر من 12000 آخرين.