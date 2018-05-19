قال الفنان الشاب أحمد حاتم، إن المسلسل الرمضاني «رسائل»، الذي يشارك في بطولته مع الفنانة مي عز الدين، من أهم الأعمال الذي قدمها على مدار حياته الفنية.

وأضاف «حاتم»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، أمس الجمعة: «المسلسل مختلف وخاص جدًا، هو روحاني تشويقي، ودوري فيه محوري؛ لأنه بيشارك في تكوين الحدث الأهم الذي ستقوم عليه فكرة العمل وباقي أحداثه».

جدير بالذكر أن المسلسل الرمضاني «رسائل»، من بطولة كل من مي عز الدين، أحمد حاتم، خالد سليم، هشام إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج تامر مرسي.

ويشارك الفنان أحمد حاتم أيضًا، في المسلسل الرمضاني «لدينا أقوال أخرى»، من بطولة يسرا، نجلاء بدر، شيرين رضا، محمد شاهين، سامي مغاوري، عبد الرحيم حسن، لطيفة فهمي، وتأليف خالد أبو بكر، وإخراج محمد علي.