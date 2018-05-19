نفت الفنانة منة فضالي، وجود أي علاقة عاطفية تربطها بالفنان أحمد عز، مؤكدة أنهما فقط على صداقة جيدة.

وقالت «فضالي»، خلال لقائها ببرنامج «شيخ الحارة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء أمس الجمعة، إن إشادتها بمظهر «عز» ووسامته، لا يعنيان عزمها الزواج منه، موضحة: «أحمد أشيك حد في الدنيا، بيهتم بمظهره جدًا، وبيصرف على نفسه بشكل غير طبيعي».

وأضافت أنها من واقع صداقتها القوية بالفنان أحمد عز، تعلم أنه غير متورط حاليًا في أي علاقة عاطفية، ولا ينوي الارتباط؛ لكونه يركز على عمله كثيرًا ويجعل مستقبله الفني شغله الشاغل.