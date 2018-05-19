400 مليون جنيه لتوسعة وتطوير طريق الإسماعيلية - السويس

أعلن اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية عن اعتماد مبلغ 400 مليون جنيها لإعادة رصف وتطوير طريق الإسماعيلية – السويس، الذي يبلغ طوله 90 كيلومترا، منها 43 كيلو مترا فى نطاق الإسماعيلية، ضمن البرنامج القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق.

وأكد طاهر خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم السبت، بحضور محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد، أنه جارى الانتهاء من الإجراءات والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للبدء فى تنفيذ المشروع وتطوير هذا الطريق الحيوي.

واستعرض «طاهر» الخرائط والرسومات والتصميمات الهندسية والمخطط العام لنقل وتعديل مسارات المرافق الرئيسية وخطوط وشبكات المرافق والخدمات المطلوب نقلها أو ترحيلها، للبدء فى الإجراءات التنفيذية للمشروع في أقرب وقت.

وشدد على ضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز هذا المشروع باعتبار أن الطريق هو أحد المحاور والطرق الرئيسية الهامة في حركة النقل.