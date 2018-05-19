قاضي «فض رابعة»: يتبقى مرافعة دفاع 50 متهما لحجز القضية للحكم

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعات الدفاع في محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين بقضية «فض اعتصام رابعة».

وفي بداية الجلسة، قال القاضي، إنه يتبقى لها الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن 50 متهما، وسيقرر حجز القضية للحكم.

واستمعت المحكمة لمرافعة وليد موسى، دفاع 5 متهمين، وطلب البراءة لموكليه تأسيسا على بطلان التحقيقات، وبطلان التحريات لعدم جديتها، وانتفاء صلة المتهمين بالوقائع الواردة بالأوراق، وبطلان أقوال الشهود لتناقضها، وبطلان التحقيقات لعدم حضور محامي مع المتهمين أثناء استجوابهم.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا»، والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، عصام العريان، عصام ماجد، عبد الرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.