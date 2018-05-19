مورينيو يهنئ تشيلسي ويؤكد أن فريقه لا يستحق الخسارة

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حرص البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد على تهنئة فريقه القديم، تشيلسي، بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مشيرا إلى أنه يشعر أن فريقه كان يستحق أفضل من ذلك.

وتوج تشيلسي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه 1 / 0 على مانشستر يونايتد اليوم السبت في المباراة النهائية.

وقال مورينيو :" اهنئهم لانهم فازوا ولكنني لا أعتقد أنهم يستحقون هذا الفوز".

وأضاف :" كانت الأمورأصعب قليلا بالنسبة لنا لأننا لعبنا بدون لوكاكو أمام فريق يدافع بتسعة لاعبين".

وأكد :"تحتاج لهذا الحضور. كل هزيمة تؤلم ولكنني أذهب للمنزل مع شعور بأننا قدمنا كل شيء. ولا يوجد شعور بالندم".