الداخلية اليمنية تلقي القبض على أمير تنظيم «داعش» جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم السبت، إلقاء القبض على مطلوبين أمنيين من ضمنهم، أمير تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن فرقة التدخل السريع «SWAT»، التي تخرجت قبل أسبوع، تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين أمنيا بينهم أمير لتنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة يافع.

وأضافت أن إلقاء القبض على المطلوبين «جاء بعملية نوعية نفذتها القوات الأمنية بعد تحريات ومتابعة دقيقة».

وذكرت أن قوات «SWAT»، تعد أحدث القوات وأكثرها تطورا بالأداء الأمني والمعدات، كما أنها تلقت تدريبات عالية المستوى من قبل مدربين مختصين.

ويأتي ذلك في ظل التوتر الأمني الذي تشهده عدد من المحافظات الجنوبية، حيث ازدادت مؤخرا عمليات الاغتيال والتفجيرات التي طالت مسؤولين عسكريين ورجال دين، تبنى تنظيم «داعش» عددا منها.