أبوريدة وعبد الغني يترأسان بعثة المنتخب في مونديال روسيا

حدد اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة أسماء رؤساء بعثات المنتخبات الوطنية التي ستخوض عدد من المنافسات الدولية أبرزها مشاركة منتخبنا الوطني الاولي بنهائيات كأس العالم روسيا 2018.
1 – هاني أبوريدة رئيساً لبعثة منتخب مصر في مونديال روسيا ، ويرافقه مجدي عبد الغني عضواً لمجلس إدارة الجبلاية كنائباً لرئيس البعثة.
2 - أحمد مجاهد وكرم كردي اعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ، وثروت سويلم المدير التفنيذي للجبلاية يمثلان مصر في اجتماعات "كونجرس الفيفا" المقرر له 13 يونيو المقبل بموسكو.
3 – كرم كردي مشرفاً على بعثة المنتخب الأوليمبي ، واعتماد برنامج الفريق عن المرحلة المقبلة واختيار عصام عبد الفتاح عضو المجلس رئيسا لبعثة الفريق إلى تونس والجزائر .