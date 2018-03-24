أبوريدة وعبد الغني يترأسان بعثة المنتخب في مونديال روسيا

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حدد اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة أسماء رؤساء بعثات المنتخبات الوطنية التي ستخوض عدد من المنافسات الدولية أبرزها مشاركة منتخبنا الوطني الاولي بنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

1 – هاني أبوريدة رئيساً لبعثة منتخب مصر في مونديال روسيا ، ويرافقه مجدي عبد الغني عضواً لمجلس إدارة الجبلاية كنائباً لرئيس البعثة.

2 - أحمد مجاهد وكرم كردي اعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ، وثروت سويلم المدير التفنيذي للجبلاية يمثلان مصر في اجتماعات "كونجرس الفيفا" المقرر له 13 يونيو المقبل بموسكو.

3 – كرم كردي مشرفاً على بعثة المنتخب الأوليمبي ، واعتماد برنامج الفريق عن المرحلة المقبلة واختيار عصام عبد الفتاح عضو المجلس رئيسا لبعثة الفريق إلى تونس والجزائر .