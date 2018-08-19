أعلنت الحكومة الفيدرالية في أستراليا اليوم، الأحد، عن حزمة مساعدات بمبلغ 1.8 مليار دولار استرالي للمزراعين الذين تضرروا بسبب الجفاف الذي تعاني منه أجزاء من الساحل الشرقي للبلاد.

وتعهد رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم ترنبول بهذا الدعم خلال زيارته إلى بلدة (فوربس) الواقعة في ولاية "نيو ساوث ويلز"، وذلك حسبما ذكرت قناة (يورو نيوز) الإخبارية الأوروبية.

وقال ترنبول "أريد أن أقول لمزراعينا، نحن ندعمكم"، مضيفا "نعمل دائما على ضمان حصولكم على كل الدعم الذي نستطيع أن نقدمه، وبالطبع فلنصلي من أجل نزول المطر".

وأشارت الحكومة إلى أن التمويل الجديد سيتم توفيره لمشروعات البنية التحتية، في حين أن خفض الضرائب والقروض ذات الفائدة المنخفضة التي تصل إلى مليوني دولار استرالي للمزارعين ستكون أيضا جزءا من الحزمة.

كما سيتم توجيه الأموال إلى مكتب الأرصاد الجوية لتطوير المزيد من الإرشادات الجوية المحلية لمساعدة المزارعين على التخطيط.

ويأتي هذا الإعلان بعد اسبوعين من إعلان الحكومة الفيدرالية عن حزمة الإغاثة الأخيرة قيمتها 190 مليون دولار، كما قدمت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر من مليار دولار استرالي كمساعدات للمزارعين.