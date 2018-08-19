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وفاة ناجي شاكر رائد فن العرائس وصاحب «الليلة الكبيرة»

الفنان التشكيلي ناجي شاكر
الفنان التشكيلي ناجي شاكر

نشر فى : الأحد 19 أغسطس 2018 - 1:30 ص | آخر تحديث : الأحد 19 أغسطس 2018 - 1:30 ص
توفي الفنان التشكيلي ومصمم العرائس ناجي شاكر الذي اشتهر بتصميم شخصيات أوبريت «الليلة الكبيرة» عن 86 عاما بعد صراع المرض.

ولد ناجي شاكر أنطون شاكر في القاهرة عام 1932 وتخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1957 قسم ديكور. صمم ونفذ مجموعة من ديكورات وشخصيات العرائس من بينها عرائس وديكور مسرحية «الشاطر حسن» التي كانت أول ما قدم على مسرح العرائس في مصر.

وصمم ناجي شاكر عرائس الأوبريت الأكثر شهرة في مصر «الليلة الكبيرة» عام 1960 من كلمات صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي وإخراج صلاح السقا.

وحصل الراحل على جائزة المهرجان القومي للسينما عن إشرافه الفني وتصميم الديكور والملابس لفيلم شفيقة ومتولي، من بطولة سعاد حسني وأحمد مظهر وأحمد زكي وإخراج علي بدرخان.

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