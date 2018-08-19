أعرب المطرب رامي جمال، عن سعادته بنجاح آخر ألبوماته الذي طرحه الشهر الماضي بعنوان «ليالينا»، متابعًا أن هذا النجاح لم يأت صدفة إنما جاء وفق خطة استهدفت إصدار ألبوم مبهج يجذب المزيد من العمل.



وقال «جمال»، خلال لقائه ببرنامج «عين»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أمس السبت، إنه تمكن من تحقيق الهدف الذي وضعه لنفسه من خلال ذاك الألبوم، بوجوده ضمن قائمة الألبومات الأكثر مبيعًا، واكتمال جدول أعماله لشهر أغسطس بالأفراح والحفلات الغنائية.



وتابع: «أنا اشتغلت في هذا الألبوم على 25 أغنية، نزل منهم 17 فقط، وكل ألبوم بشتغل على نفس العدد، عملت 13 أغنية في الألبوم الأول، و15 في الثاني، ومثلهم في الثالث»، معقبًا: «أنا عمري ما كنت مطرب الـ8 والـ10 أغاني».



وطرح المطرب رامي جمال، أحدث ألبوماته الشهر الماضي بعنوان «ليالينا»، ويضم 17 أغنية؛ «مفيش منها»، «ليالينا»، «أنساها ليه»، «بحاول أنساكي»، «النظرة الأولى»، «هخونك»، «دي العيون»، «ماتظلمنيش»، «فوق»، «مش كفاية»، «من كتير»، «راح لحاله»، «تعيشي ليا»، «متكلمناش»، «لولا»، «ربطتيني»، «جربت أنساكِ».



