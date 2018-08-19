الداخلية تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة

و حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم التجاري وإرتفاع الأسعار

عقدت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء انور سعيد ،بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة ، السويس ، الفيوم ، المنيا ، الوادى الجديد ، سوهاج ، كفرالشيخ ، بنى سويف ، بورسعيد ، دمياط ، الإسماعيلية ، الغربية ، القليوبية ، المنوفية ، أسوان ، أسيوط ، الأقصر ، الدقهلية ، الشرقية ) عدة لقاءات مع عدد من مسئولى السلاسل التجارية الشهيرة وكبار التجار للمشاركة فى المبادرة التى أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ، حيث لاقت إقبالاً وإستحساناً من المواطنين . وتم الإتفاق معهم على إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة تبدأ من يوم 16 الجارى بمناسبة قرب حلول عيدالأضحى المبارك لتوفير السلع الأساسية بالإضافة إلى اللحوم ومصنعاتها وطرحها بمنافذها بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30% .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعى للوزارة وإضطلاع كافة أجهزة الوزارة بالمشاركة الإيجابية بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق التوازن بالسوق المحلى وضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة بإعتبار ذلك أحد أولويات سياسة الوزارة الداخلية فى مجال الأمن الإقتصادى، لاسيما مع قرب الإحتفال بعيد الأضحى المبارك .

من ناحية أخرى شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الإتجار فى السلع الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها . أسفرت جهودها عن ضبط ( 22 قضية ضبط خلالها أكثر من 512 طن لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ) .

هذا وتوالى اجهزة الوزارة جهودها فى توفير السلغ الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال القيام بالمبادرات الإيجابية وضبط الأسواق من خلال الحملات التموينية المكثفة .