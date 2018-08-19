بنك أبوظبى الأول ــ مصر يوقع بروتوكول تعاون مع بنك الدم

وقع بنك أبوظبى الأول ــ مصر بروتوكول تعاون مع بنك الدم المصرى لتنظيم حملات تبرع بالدم فى المقر الرئيسى للبنك وفروعه المختلفة المنتشرة فى مراكز تجارية كبرى فى القاهرة ومحافظات مصرية أخرى.

وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، نظم البنك بفروعه المختلفة سبع حملات تبرع تضمنت نشر الوعى بأهمية التبرع بالدم وشروطه وفوائده بالنسبة للمتبرع. وقام بنك الدم، بموجب هذا التعاون، بتوفير جميع معدات وأدوات التبرع لفروع البنك المختلفة، إلى جانب الطواقم الفنية من الأطباء والأخصائيين الذين قاموا بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لجميع المتبرعين.

وشهدت هذه الحملات مشاركة واسعة من قبل موظفى وعملاء بنك أبوظبى الأول، بالإضافة إلى الكثير من زوار المراكز التجارية الذين حرصوا على التبرع انطلاقا من واجبهم الإنسانى والوطني؛ حيث بلغ إجمالى عدد المشاركين نحو 400 متبرع.

قال أحمد اسماعيل حسن – الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول – مصر: «تجسد حملات التبرع بالدم التى استضافتها الفروع المختلفة لبنك أبوظبى الأول، والمشاركة الواسعة التى شهدتها روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع المصرى، كما تتمثل انعكاسا لحرصنا على المشاركة فى القضايا التى تدعم خدمة المجتمع والحالات الإنسانية؛ حيث يسهم التبرع بالدم فى علاج وإنقاذ الكثير من المرضى من جهة، وتعزيز حس المسئولية بين أبنائنا من جهة أخرى».

ومن المقرر أن يقوم بنك أبوظبى الأول ــ مصر بتنظيم حملات التبرع بالدم بشكل دورى كل أربعة أشهر؛ ويسعى فريق برامج المسئولية الاجتماعية لدى البنك إلى نشر هذه البرامج والنشاطات الخيرية لتشمل العديد من المدارس ومراكز ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير منظومة التعليم لدعم وتمكين هذه الفئة والاستفادة من طاقاتها لخدمة المجتمع.