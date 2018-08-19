الإصابات تلاحق الإسماعيلي قبل لقاء المقاصة

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أكد أكرم عبدالعزيز عضو الجهاز الطبي للإسماعيلي، عن إستمرار غياب مدافع الفريق محمود متولي عن صفوف الفريق، ليغيب إيضًا خلال مواجهة مصر المقاصة، يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وقال عبد العزيز إن متولي قد فشل في اجتياز الفحص الطبي الذي خضع له، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكمل برنامجه التأهيلي للمباريات المقبلة.

وكشف عضو الجهاز الطبي أن الكاميروني كريستوفر ميندوجا تعرض لإصابة في الكاحل خلال مباراة الدراويش مع الاتحاد السكندري الجمعة الماضية.

وقال عبد العزيز إن الكاميروني ميندوجا بدأ في البرنامج التأهيلي والعلاجي، وأنه يتلقى حقن البلازما، مما ستساعد في سرعة تماثل اللاعب للشفاء.

وعلى جانب أخر يخضع عماد حمدي للأشعة بعد تعرضه لشد بالعضلة الخلفية، والتي تحتاج ليومين راحة قبل العودة إلى التدريبات

ويسعي الإسماعيلي لإنهاء أزمة الإصابات التي تلاحق الفريق، خاصة وأن الدراويش يشارك في 3 بطولات هي الدوري والكأس المحليين، وكأس العرب للأندية الأبطال.