إيقاف جون انطوي 3 مباريات

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أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، عقوبات الاسبوع الثالث من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت عقوبات لجنة المسابقات، بإيقاف جون أنطوي مهاجم فريق مصر المقاصة 3 مباريات بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الزمالك بالدوري بعد تعديه على بهاء مجدي مدافع الفريق الأبيض بدون كرة، في المواجهة التي أنتهت لصالح الزمالك 1 – 0، ضمن الاسبوع الثالث من المسابقة المحلية.

وقامت لجنة المسابقات بتغريم ناديي الإسماعيلى والاتحاد السكندرى 20 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضى للفريقين، عقب اللقاء الذى انتهى بفوز الاتحاد بهدف دون رد فى الجولة الثالثة للدورى الممتاز.

وكانت شهدت مباراة الاتحاد والإسماعيلي مشادة كلامية بين حسنى عبد ربه قائد الدراويش، وعاشور الأدهم وصلت للتشابك اللفظى بعد المباراة فى شكل سيئ، ما دفع لجنة المسابقات لتغريم كلا الناديين

كما وجهت اللجنة إنذار إلى أحمد عبد العزيز مودى لاعب مصر المقاصة بسبب تهكمه على الحكام، وفى حال تكرار هجومه سيتم إيقافه وتغريمه مالياً بسبب تصريحاته.