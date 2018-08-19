الحكومة تنفي تعاقد «الأوقاف» على شراء لحوم مذبوحة كـ«أضاحي» بدلا من «الماشية الحية»

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بتعاقد وزارة الأوقاف مع وزارة التموين على شراء لحوم مذبوحة بدلًا من رؤوس ماشية حية لتوزيعها على الفقراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية.

وذكر المركز -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد- أنه تواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت بدورها تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن الوزارة لم تتعاقد إطلاقًا على شراء لحوم مذبوحة لتوزيعها خلال عيد الأضحى.

وأوضحت الوزارة أن ما تم التعاقد عليه مع وزارة التموين هو شراء رؤوس لحوم حية بما يعادل 350 طن لحوم قابلة للزيادة لتوزيعها على الفقراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على الالتزام باتباع تعاليم الشريعة الإسلامية في عملية شراء وذبح الأضاحي.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية الذبح ستتم من أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد إلى ما قبل غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، مضيفةً أن حصيلة صكوك الأضاحي حتى الآن تجاوزت 28 مليون جنيه.

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني وفريق عمل معه بالديوان العام و27 غرفة عمليات فرعية بالمديريات الإقليمية لمتابعة ساحات العيد وصكوك الأضاحي ومتابعة الذبح في الأوقات الشرعية وجمع الجلود وتوزيع اللحوم على مستحقيها في أنحاء الجمهورية.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق ونشر ما يتم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة دون الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها؛ منعًا لإثارة البلبلة بين المواطنين.