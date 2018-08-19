كروز أزول يعبر ليون ويعزز صدارته للدوري المكسيكي

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عزز فريق كروز أزول موقعه في صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه ليون 3 / 0 مساء السبت في المرحلة الخامسة للمسابقة.

ورفع كروز ازول رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه مونتيري الذي تغلب على ضيفه بوماس أونام 1 / 0.

وسجل إلياس هيرنانديز الهدفين الأول والثاني لكروز ازول في الدقيقتين 32 و41 وتكفل ميلتون كاراجليو بالهدف الثالث في الدقيقة 89.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جيراردو فلوريس من كروز ازول في الدقيقة 19 وطرد ألكسندر ميخيا من ليون في الدقيقة 37.

وفي ستاديو تكنولوجيكو سجل نيكولاس سانشيز هدف الفوز لمونتيري في الدقيقة الرابعة.

وفي باقي المباريات فاز باتشوكا على لوبوس 3 / 0 وتعادل نيكاكسا مع بويبلا 2 /2 وكويريتارو مع كلوب أمريكا 1 /1.