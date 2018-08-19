• «الإعلام السعودية»: نفتح أبوابنا للمواطنين القطريين والإيرانيين



قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام السعودية، الدكتور عبد الله المغلوث، إن المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا تفخر بخدمة ضيوف الرحمن، موضحًا أن العمل يجري على قدم وساق لتسهيل انتقال الحجاج بين مكة وعرفات ومزدلفة.

وأضاف «المغلوث»، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «ten»، مساء الأحد، أن السلطات السعودية كثفت استعداداتها، وفقًا لخطة وإجراءات محكمة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، مشيرًا إلى حرص المملكة على المساواة بين جميع الحجاج دون تمييز.

وذكر أن المملكة فتحت أبوابها و«قلبها»، للحجاج القطريين، لكن السلطات القطرية أغلقت جميع المواقع التي حرصت المملكة على فتحها أمام المواطنين القطريين لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأوضح أنه رغم المواقف السلبية للسلطات الإيرانية تجاه المملكة، فإن الأخيرة لم تغلق الأبواب أمام الحجاج الإيرانيين، مشيرًا إلى عدم توقف إقبال الحجاج من الأراضي الإيرانية.

وتابع: «المملكة تعيش في كل موسم حج، خطوات متقدمة أكثر، وتحرص على تطوير أدائها، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بالشكل الذي يليق بتطلعاتهم»، لافتًا إلى حرص المملكة على توفير أدوات إعلامية للإطلاع على جميع فعاليات وأنشطة موسم الحج هذا العام.