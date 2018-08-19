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انطلقت فعاليات اليوم التطوعي لمبادرة «شارك ونظف»، اليوم الأحد، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتفعيل مشاركة الشباب في القضايا المجتمعية.

وانطلقت الفعالية من شارع السكة الحديد حتى نفق جمال عبدالناصر بمنطقة الممر، وحتى نفق الثلاثيني، وذلك بشاركة 60 شابا وفتاة من مراكز شباب المحافظة المتطوعين في الجوالة وبرلمان الشباب.

وأكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، على ضرورة نشر وتوعية المواطنين بتغيير سلوكياتهم للأفضل، خاصة وأن مصر في الخمسينيات كانت من أفضل دول العالم في الجودة والنظافة التامة والمنازل الأثرية القديمة، التي تتميز بصلابتها وتميزها.

وتأتي المبادرة في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتفعيل دور الشباب، وبناء جديد لقدرات المصريين بسلوك جديد للحفاظ على الهوية والمظهر الحضاري.