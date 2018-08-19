وزير الدفاع الإيراني: أولويتنا هي تعزيز القدرات الصاروخية

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد أمير حاتمي أن بلاده تعطي أولوية لتعزيز القدرات الصاروخية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، عنه القول في مقابلة تليفزيونية مساء أمس: "أولويتنا الأولى هي المجال الصاروخي، حيث إن أوضاعنا فيه جيدة ويجب علينا الارتقاء بها".

وأكد أن بلاده "لم ولن تتوجه أبدا نحو أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية"، مشددا: "سنتحرك في إطار استراتيجية البلاد المبنية على الردع الفاعل، ولن نعتدي أبدا على أي بلد، ولكن لو أراد أحد تهديد أمننا فإننا سنرد عليه بكل حزم".

وحول صاروخ "فاتح مبين" الباليستي قصير المدى الذي تم كشف النقاب عنه الأسبوع الماضي، أشار إلى استمرار العمل على تحسين خصائصه مثل السرعة والإفلات من الرادار والثبات إزاء الظروف البيئية المختلفة وغيرها.

وتواجه إيران انتقادات قوية بسبب برنامجها الصاروخي، وخاصة الصواريخ متوسطة المدى، والتي يصل مداها إلى ألفي كيلومتر، ما يعني أنها قادرة على اصابة أي مكان في إسرائيل.

وترفض إيران تلك الانتقادات، وتؤكد أن برنامجها الصاروخي مخصص للأغراض الدفاعية فقط، في ظل ما تواجهه من تهديدات من الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل.