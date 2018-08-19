علق اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، على واقعة وفاة طفلين بحي فيصل في المحافظة، غرقًا في إحدى البالوعات المكشوفة، قائلًا إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي اتخذت عدة إجراءات لمنع سرقة البالوعات، وآخرها كان صناعتها من الأسمنت، لكن هذا لم يمنع سرقتها للحصول على أسياخ الحديد.



وأضاف «حامد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أنه تمت إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها، والوقوف على أسبابها، متابعًا: «النيابة ستتأكد إذا كان غطاء البلاعة اتسرق، ولا اتسابت مكشوفة بعد الإصلاحات اللي تمت فيها مؤخرًا، والنيابة ستجمع تحريات الشرطة وستعرف سبب عدم وجود الغطاء».



وذكر أنه تم توقيف رئيس قطاع السويس بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشرف المرافق المسؤول عن إبلاغ الشركة بأي نقص، عن العمل لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.



وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيسة الحي، لحصر كل البالوعات وأعمدة الإنارة، وتسجيل الملاحظات بالتعاون مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى إخطار مديرية الأمن بتشديد الرقابة من أجل رصد وضبط بائعي الخردة.



وبالإشارة إلى عدد من البلاليع المكشوفة، تابع: «لازم الشركة القابضة تكمل كل هذه البالوعات بالكامل، وأنا أكدت على استكمالها»، مستطردًا أنه ينبغي الاتجاه نحو طرق بديلة، لإنتاج بواليع غير قابلة للسرقة.



وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى بلاغًا بتغيب الطفلة ساندي محمد عبده الشعيري، 4 أعوام، والطفل عبد الرحمن محمد فوزي، 6 أعوام، وبعد 4 ساعات من اختفائهما اكتشف الأهالي من سكان منطقة 24 أكتوبر وجود الطفل والطفلة في بالوعة الصرف الصحي.



