المحكمة العراقية تصادق على أسماء نواب البرلمان الجديد

أعلن المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق، إياس الساموك، اليوم الأحد المصادقة على أسماء نواب البرلمان العراقي الجديد البالغ عددهم 329 نائبا.

وقال "الساموك"، في بيان صحفي: "عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها صباح اليوم بحضور كامل أعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي، وقد دققت المحكمة الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأضاف: "بعد التدقيق والمداولة حول الأسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة وصدر القرار باتفاق الآراء".

وسيكون بوسع الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ابتداء من اليوم ولمدة 15 يوما دعوة البرلمان العراقي للانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سنا ليتمكن من انتخاب رئيسا للبرلمان ورئيسا للجمهورية وقبول تسمية مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة الجديدة وفق التوقيتات الزمنية التي حددها الدستور العراقي.