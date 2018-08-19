كوفاتش يتوقع استمرار بواتينج مع بايرن ميونخ

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توقع نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني أن يستمر المدافع الدولي جيروم بواتينج مع الفريق.

وقال كوفاتش عقب فوز بايرن على دروشتيرسن أسل 1 / 0 في كأس ألمانيا "يتبقى أيام قليلة على انتهاء فترة الانتقالات الصيفية ولا أتوقع حدوث أي شيء خلال تلك الفترة".

وتردد أن بواتينج 29 عاما رفض عرضا من مانشستر يونايتد الإنجليزي لكن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي يسعى بقوة لضمه.

ولكن على النقيض كشف كوفاتش أنه أخبر لاعبه الدولي سيباستيان رودي بقدرته على الرحيل عن النادي.

وقال كوفاتش أن تم الاتفاق مع رودي على البحث عن نادي جديد.

وأشار "لدينا تخمة بالفعل في خط الوسط، لدينا الكثير من اللاعبين أصحاب الكفاءة، ومن الصعب الاعتماد عليهم جميعا في نفس الوقت".

وربطت تقارير صحفية بين رودي وناديي لايبزج وشالكه.

وقال حسن صالح حميدزيتش مدير الكرة لبايرن في تصريحات تليفزيونية أن رودي حصل على إذن بإجراء مفاوضات مع شالكه.

وانضم رودي إلى بايرن في 2017 قادما من هوفنهايم وشارك مع منتخب ألمانيا في مونديال روسيا.

وشارك رودي في 25 مباراة بالبوندسليجا وخمس مباريات بدوري أبطال أوروبا مع بايرن في الموسم الماضي.