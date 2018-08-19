كشف المهندس عادل عبد العزيز، مستشار الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، عن استعداد الوزارة لعيد الأضحى بـ8100 رأس من اللحوم السوداني الطازجة، و1220 طن من اللحوم المجمدة البرازيلي.

وقال «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، إن هناك 1425 طن دواجن، و2650 خروف حي منتشرين في 56 شادر بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على تحقيق الجودة بالإضافة للتوازن بين الأسعار مقارنة بالأسواق.

كما أضاف أنه تم التعاقد على 214 ألف طن لحوم برازيلي حتى نهاية عام 2019، فضلًا عن وجود 16 ألف ذبيحة للضخ في الأسواق في حالة ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال عيد الأضحى.

وتابع: «هناك 24 شادر في القاهرة، و9 شوادر في الإسكندرية، و7 شوادر في الجيزة، وشادرين في السويس والبحيرة، وهناك شادر على الأقل في كل محافظة، فضلًا عن منافذ بيع الوزارة»، مشيرًا إلى الرقابة الدورية من الوزارة على الشوادر والمنافذ.