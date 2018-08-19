تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 3 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام «أحمد.د» 54 عاما، صاحب مكتب استيراد ملابس جاهزة، والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة في قضية «اتجار بالعملة»، والمحكوم عليه فيها غيابيا بالسجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه ومطلوب التنفيذ عليه، و«رفاعي.ع» 65 عاما، بائع أقمشة، و«ممدوح.م» 26 عاما، محاسب بشركة استيراد وتصدير، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وبتقنين الإجراءات، تم استهدفهم وضبطهم جميعا بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزة الأول (5500 جنيه مصري - 300 دولار أمريكي - 500 ريال سعودي - 6000 جنيه سوداني)، وبحوزة الثاني 10 آلاف دولار أمريكي، وبحوزة الثالث 30 ألف دولار أمريكي، بإجمالي (40300 دولار أمريكي - 500 ريال سعودي - 5500 جنيه مصري - 6000 جنيه سوداني).

وبمناقشة المُتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة. تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.