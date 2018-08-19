وكيل «صحة النواب»: سلاسل الصيدليات تتحايل على القانون

علق النائب مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على ما تردد مؤخرًا بشأن شن حملة لإزالة لافتات بعض الصيدليات التي تتبع السلاسل الكبيرة في محافظة القاهرة، قائلًا إن بعض سلاسل الصيدليات تتحايل على القانون، لأن القانون لا يسمح للصيدلي بترخيص أكثر من صيدليتين.



وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن هناك انعدامًا لتكافؤ الفرص بين السلاسل الكبيرة والصيدليات الصغيرة، متابعًا: «السلاسل دي تقدر توفر كل الأدوية، بما فيها الأدوية المهربة».



وأشار إلى زيادة عدد الصيادلة في مصر ليصل إلى أكثر من 250 ألف صيدلي، بالإضافة إلى زيادة كليات الصيدلة في مصر بطريقة عشوائية، موضحًا أن هذه الكليات تضخ حوالي 15 ألف صيدلي سنويًا، وهو ما يزيد عن حاجة سوق العمل.



في السياق نفسه، قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية للفضائية ذاتها، أنه ضد قرار إزالة لافتات بعض الصيدليات، طالما أنها منشأة قانونية، وتؤدي ما عليها من واجبات للدولة، وبها مدير فني مسؤول عن العمل بها.