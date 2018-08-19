طلعت خليل عن سبب استقالته من البرلمان: «لما نجيب أطفالنا من البلاعات باقي إيه تاني؟»

كشف النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، عن أسباب تقدمه باستقالته من مجلس النواب.



وقال «خليل»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إنه تقدم باستقالته من مجلس النواب؛ بسبب غرق طفلين ببالوعة صرف صحي أمام منزلهما بالسويس، محملًا نفسه مسؤولية الحادث، بسبب ما وصفه بعدم قدرته على محاسبة المسؤولين.



وأضاف «نحن في مأساة كبرى، والمسألة أصبحت في منتهى الخطورة»، متسائلًا: «لما نجيب أطفالنا من البلاعات باقي إيه تاني؟».



وحذّر الدولة من خطورة ما وصفه بعدم الاهتمام بالمرافق العامة في المحافظات، قائلًا: «هذا الحادث جرس إنذار للمسؤولين».



وأعرب عن تعجبه من عدم إجراء الانتخابات المحلية حتى الآن، قائلًا: «الانتخابات المحلية لم تُجرى حتى الآن، وقانون المحليات حبيس الأدراج منذ عامين».



وأضاف، «المحافظات تعاني من ضعف الإمكانيات، فأنا عضو في لجنة الخطة والموازنة وأعلم جيدًا ما يُقدم للمحافظات من اعتمادات مالية ضعيفة للغاية».



وأعلن النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ ساعات، عن تقدمه باستقالته من البرلمان.