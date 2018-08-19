«مكافحة الأسلحة»: ضبط بندقية نصف آلية و24 ألف صاروخ ألعاب نارية بـ3 محافظات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط بندقية نصف آلية وكميات كبيرة من الألعاب النارية، خلال حملاتها الأمنية بمحافظات "أسيوط والمنيا والفيوم".

إذ شنت الإدارة، حملة أمنية مكبرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي ومديريات أمن "أسيوط، المنيا، الفيوم"؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار في الألعاب النارية وإحكام السيطرة على منافذ تهريبها.

وتم استهداف "صلاح.ع.ع"، 69 عاما، مزارع، ومقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط؛ لحيازته سلاح ناري، وتبين عدم تواجده، وضبط بمسكنه "بندقية نصف آلية، و6 طلقات نارية من ذات العيار".

كما تم ضبط "خالد.خ.أ"، 48 عاما، عامل، ومقيم بدائرة قسم شرطة المنيا، وبحوزته "24049 صاروخ ألعاب نارية ومحدث صوت مختلف الأشكال والأحجام"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وفي الفيوم تم استهداف "سكران.ح.ح"، 50 عاما، عامل، ومقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، لقيامه بالإتجار في الألعاب النارية، وتبين عدم تواجده، وضُبط بمسكنه "200 كيس ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتكثيف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الهاربين.