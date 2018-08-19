ماهي الأعمال المحببة في «يوم التروية»؟

بدأت مناسك الحج في المشاعر المقدسة، اليوم الأحد (8 ذي الحجة)، بعد تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية؛ استعدادا للصعود إلى مشعر عرفات، غدا الاثنين، في مناسك يشارك فيها نحو مليوني حاج.

ويبيت الحجاج، اليوم، في منى؛ استعدادا لصعود جبل عرفات، ويعد يوم التروية من أحد الأيام العشر التي أقسم الله تعالى بها في القرآن الكريم في قوله: «والفجر، وليالٍ عشر»، فهو يومٌ عظيمٌ يبدأ فيه الحج، ومن صام هذا اليوم من غير الحجيج فإنه يُعطي من الأجر ما لا يعلمه إلّا الله تعالى.

ومن الأعمال المحببة التي يقوم بها الحاج في يوم التروية: الإحرام في منى: إذا لم يكن الحاج محرمًا بعد، أما إذا كان الحاج قارنًا أو متفردًا فإنه يذهب لمنى محرمًا، كما أنه يستحب للحاج أن يبيت بمنى يوم التروية، وأن يصلي فيها 5 فروض، وهي: (الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر)، ثم التوجه إلى عرفات، والإكثار من الدعاء والتلبية أثناء التوجه إلى منى والجهر بها.