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روسيا تعتزم توقيع اتفاقيات خلال منتدى (الجيش 2018) حول التعاون العسكري

الرئيس الروسي - فلاديمير بوتن
الرئيس الروسي - فلاديمير بوتن
موسكو أ ش أ
نشر فى : الأحد 19 أغسطس 2018 - 1:27 م | آخر تحديث : الأحد 19 أغسطس 2018 - 1:27 م

قال دميتري شوجايف، مدير الجهاز الاتحادي للتعاون العسكري-التقني الروسي، إن روسيا تعتزم توقيع اتفاقيات حكومية مشتركة مع الشركاء في التعاون العسكري التقني في سياق المنتدى العسكري التقني الدولي (الجيش -2018).

وقال شوجايف - لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الأحد "إن الحديث يدور حول اللجان الحكومية المشتركة التي حددناها في هذا المنتدى، والتي ستعقد مع مصر وأوزبكستان وتركمانستان وبوتسوانا".

وأضاف "سيتم كذلك توقيع العديد من الاتفاقيات الحكومية الدولية والوثائق التجارية، ولا أريد الكشف عن كل التفاصيل".

جدير بالذكر أن المنتدي سيعقد في الفترة بين 21 – 26 أغسطس المقبل في مدينة كوبينكا بضواحي موسكو.


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