زعيمة «الاشتراكي الديمقراطي الألماني» تقترح تقديم مساعدات لتركيا

اقترحت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أندريا ناليس، أن برلين قد تفكر في تقديم المساعدة لتركيا في أزمتها الاقتصادية الحالية.

وقالت «ناليس» للصحف التابعة لمجموعة «فونكة» الإعلامية الألمانية الصادرة اليوم الأحد: «قد تنشأ حالة تحتاج فيها ألمانيا لمساعدة تركيا بغض النظر عن التوترات السياسية مع الرئيس أردوغان».

وفي مقابلة مع المجموعة الإعلامية، قالت «ناليس» إن تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي «ناتو» لا يمكننا تجاهله، من مصلحة الجميع أن تظل تركيا مستقرة اقتصاديا، وأن تتم السيطرة على الاضطرابات الحالية التي تنطوي على عملتها.

ومنذ بداية العام، انخفضت الليرة التركية بأكثر من 35% مقابل الدولار الأمريكي.