«قومي المرأة» يوضح أسباب انخفاض معدلات التحرش في الأعياد الماضية

قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المجلس استعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتشكيل غرف عمليات بمكتب شكاوى المرأة، لمتابعة حالات التحرش وتلقي أي شكاوى عبر الخط الساخن «15115».



وأشارت عضو «قومي المرأة»، خلال لقائها ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، إلى انخفاض معدلات التحرش والمضايقات في الأعياد والمواسم خلال الفترة الأخيرة بسبب التواجد الشرطي المكثف في الشوارع.



وتابعت: «العيد الماضي تلقينا 37 شكوى، أغلبها كانت تتعلق بالأحوال الشخصية وتعرض المشتكيات للعنف بشكل عام، لكن ما تم رصده في الشارع هم حالتي تحرش لفظي فقط»، موضحة أن تواجد ممثلين من المجلس، وحقوق الإنسان، وجهاز مناهضة العنف ضد المرأة التابع لوزارة الداخلية، كان السبب في تراجع معدلات التحرش في الشوارع خلال تلك الفترات.



وذكرت أن المجلس يعمل على حل الشكاوى التي يتلقاها، سواء بشكل ودي أو بالتصعيد القانوني حال احتاج الأمر لذلك، مؤكدة حرص المجلس على تقديم الدعم المعنوي والنفسي والقانوني للمعنفات اللاتي يلجأن إليه.