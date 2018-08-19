قال محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن هناك اهتمام من القيادات السياسية بالمحافظة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء مؤتمر الشباب الذي انعقد في الإسكندرية العام الماضي.



وأضاف «السلطان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «أحلام المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس السبت، أنه تم اعتماد التخطيط العمراني الجديد للمدينة من الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، موضحًا أن المشروع هو امتداد عمراني مخطط؛ لمنع البناء المخالف، وإضافة كيانات سكنية منظمة ومخططة.



وأشار إلى جهود المحافظة في محاربة العشوائيات بصورة مستمرة، متابعًا أنه تم تسليم 1632 وحدة سكنية في مشروع «بشاير الخير1»، فضلًا عن الانتهاء من 1885 وحدة أخرى في مشروع «بشاير الخير2».



وأوضح أنه سيتم تسليم الوحدات الجديدة للمواطنين فور افتتاح الرئيس «السيسي» للمرحلة الثانية من المشروع خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 55% من إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية بمشروع «بشاير الخير3»، وفقًا لتوجيهات الرئيس.



