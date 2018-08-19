بقاء نحو مليون شخص في المخيمات وتراجع الأمطار جنوبي الهند

تراجعت الأمطار في ولاية كيرالا، التي اجتاحتها الفيضانات جنوبي الهند، اليوم الأحد، لكن الجهود استمرت لتوصيل المياه والأغذية الجافة والدواء لأكثر من 100 ألف شخص يعتقد أنهم ما زالوا محاصرين في منازلهم.

وقال وزير الزراعة في ولاية كيرالا، في.إس سونيل كومار: "نحن نركز على إسقاط الأغذية والمياه من الطائرات إلى الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل، علينا أيضا إعادة تأهيل ما بين 800 ألف ومليون شخص يقيمون في مخيمات إغاثة مؤقتة".

وما زال عشرات الآلاف من الأشخاص عالقين على أسطح المنازل والمراكز المجتمعية، ويجري نقل المسنين والأطفال والمرضى جوا إلى أماكن أكثر أمانا.

وشارك الجيش والقوة الوطنية لمواجهة الكوارث وجهات أخرى مختلفة في عمليات الإغاثة والإنقاذ، لكن عمال الإنقاذ كانوا يجدون صعوبة في الوصول إلى العديد من المناطق التي أصبحت فيها الممرات المغمورة بالمياه ضيقة للغاية بالنسبة للقوارب.

وتوفي أكثر من 350 شخصا منذ 9 أغسطس جراء الفيضانات المدمرة التي أغرقت قرى وبلدات وأدت إلى توقف الحياة في مساحات شاسعة من الولاية، التي تعتبر مقصدا سياحيا يحظى بشعبية كبيرة.

ومن المقرر فتح مهبط طائرات في القاعدة البحرية في مدينة كوزيكود، المعروفة أيضا باسم كوتشي، أمام الرحلات الجوية التجارية من مدينتين آخريين في جنوب الهند، بنجالور وكيمباتور، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.

وغمرت الفيضانات المطار الرئيسي في الولاية، والواقع في كوتشي، ومن المقرر أن يظل مغلقا حتى 26 أغسطس.