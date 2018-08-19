رامي ربيعة يكشف أسلوب جوزيه في تحفيز لاعبي الأهلي

اعترف رامي ربيعة مدافع الأهلي بأن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق انفعل عليه من قبل عقب احدى المباريات ولكن هذا كان لتحفيزه.

وقال ربيعة ، الذى حل ضيفاً على برنامج " الأهلي الليلة " المذاع على قناة النادي الأهلي : "عقب احدى المباريات التي ارتكبت فيها بعض الأخطاء، عمد جوزيه إلى تأنيبي داخل غرف تغيير الملابس.

وأضاف: "أخبرني حينها أنه كنت أعتقد أنني لاعب كبير ولكن يبدو أنه يجب أن أعود لصفوف الناشئين".

وشدد ربيعة على أن هذا الأمر من قبل جوزيه لم يكن إلا من باب التحفيز لأن الأخير كان من المدربين القادرين على تحفيز اللاعبين ومنحهم الثقة أيضا.