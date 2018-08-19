الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره اللبناني غدا الوضع في الشرق الأوسط وسوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيبحث مع نظيره اللبناني جبران باسيلي، غدا الاثنين، في موسكو الوضع في الشرق الأوسط وسوريا.

وذكر بيان للوزارة اليوم الأحد أن الوزيرين سيناقشان القضايا الدولية والإقليمية بالتفصيل مع التركيز على تطور الوضع في الشرق الأوسط وتحديدا في لبنان وسوريا، مضيفا أن لافروف وباسيلي سيركزان أيضا في المحادثات على مبادرة روسيا المتعلقة بتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وبالنسبة للعلاقات الثنائية، أشار البيان إلى أنه سيتم التركيز على تعزيز التنسيق بين مواقف موسكو وبيروت في الساحة الدولية والحفاظ على حوار سياسي نشط بين البلدين حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.