التصريح بدفن جثة طالب عُثر عليه مقتولًا في مياه «بحر البقر» بالشرقية

أصدرت نيابة فاقوس العامة بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، تصريحًا بدفن جثة طالب عُثر عليه غارقًا في مياه مصرف «بحر البقر»، وذلك بعد 4 أيام على اختفائه.

كان اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا بالعثور على جثة «محمد.ا» 16 عاما، طالب بالصف الأول بالدبلوم، غارقًا في مياه مصرف «بحر البقر».

وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه يعمل سائقًا على «توكتوك» خلال فترة الإجازة المدرسية، إلا أنه اختفى قبل 4 أيام بعد قيام مجهولين بسرقة دراجته البخارية، والتخلص من جثته في مياه مصرف «بحر البقر».

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، قبل أن تُصرح بالدفن وتطلب تحريات المباحث حول الواقعة.