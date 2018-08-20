كوفاسيتش: ساري يؤمن بقدراتي في تشيلسي

أكد الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي المنضم حديثا إلى صفوف البلوز قادمًا من ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أنه سعيد بعلاقته مع مدربه الجديد ماوريسيو ساري والذي يعتبره مدرب كبير يؤمن بقدراته وإمكانياته.

وأضاف كوفاسيتش في تصريحات لقناة "سبورت كلوب" التلفزيونية أنه سعيد بالفوز على أرسنال في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن أهم شئ هو ظهور الفريق بشكل جيد وحصد الثلاث نقاط.

ويأمل كوفاسيتش في مواصلة تألقه تحت قيادة ساري عندما يواجه البلوز نيوكاسل يونايتد في ملعب سانت جيمس بارك الأحد المقبل في الجولة الثالثة من البريمييرليج.

وانضم كوفاسيتش إلى صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة في صفقة تبادلية مع ريال مدريد برحيل تيبو كورتوا عن البلوز وإنضمامه إلى صفوف الملكي.

ولم يظهر كوفاسيتش بشكل أساسي خلال 3 أعوام في ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي.