مسلح يقود «موتوسيكل» يطلق النار في أكبر ميادين تل أبيب

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أطلق مسلح مجهول يقود دراجة نارية، اليوم الأحد، النار باتجاه المركبات المارة بميدان حميداني أكبر ميادين تل أبيب.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست على موقعها إلكتروني عن الشرطة الإسرائيلية أن الواقعة لم تسفر عن حدوث إصابات أو سقوط قتلى.