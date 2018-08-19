ضبط صاحب محل مواد غذائية وبحوزته 70 ألف صاروخ ألعاب نارية

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من فى ضبط مالك محل مواد غذائية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وبحوزته 70 ألف صاروخ ألعاب نارية وألف كيس بمب
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام المدعو "أحمد . ع . ع " مواليد 1964 مالك محل مواد غذائية ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة بالقليوبية بالإتجار فى الألعاب النارية والمفرقعات ومحدثات الصوت .
وبتقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وبحوزته (69788 صاروخ ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام ، 1000 كيس بمب ) . ومواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .