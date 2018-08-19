مدير «قوائم الانتظار»: أنجزنا 40% من الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي

كشف الدكتور أحمد الأنصاري، مدير مشروع إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة بوزارة الصحة، عن معدل الإنجاز لإنهاء قوائم الانتظار، قائلًا: إنه تم الانتهاء من 40% من الحالات التي سُجلت على الموقع الإلكتروني للمشروع، وتحتاج إلى تدخل جراحي.



وأضاف مدير مشروع «قوائم الانتظار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، أنه يتم العمل على سرعة تحويل الـ60% المتبقية إلى المؤسسات المختصة.



وأشاد بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار، وإصداره توجيهات بسرعة تقديم الخدمة العلاجية لمرضى التدخلات الجراحية الحرجة، واصفًا إياها بأنها كانت المحرك الرئيس لكل الجهات المعنية بالصحة للقضاء على هذه المشكلة، التي تفاقمت في مصر خلال السنوات الأخيرة، وما زالت تعاني منها العديد من الدول.